Faizsiz kredi imkanı: 7 banka duyurdu! Anında onaylı 25.000 TL

Nakit ihtiyacı olan birçok vatandaş isteyerek veya istemeyerek bankaların kapısını çalıyor. Ayrıca bu noktada pek çok vatandaş, faizli kredi yerine faizsiz son dakika fırsatlarını araştırıyor. Zira bazı bankalar faizli kredi imkanı sunarken, ötekileri faizsiz kredi fırsatı sağlayabiliyor.
Öte yandan bazı bankaların faizsiz kredi imkanları duyuruldu. Ek olarak anında onaylı faizsiz 25.000 TL taksitli nakit avans birçok vatandaşın dikkatini çekti.
7 BANKADAN FAİZSİZ KREDİ VE NAKİT AVANS İMKANI
Faizsiz kredi almak isteyen birçok vatandaş, bankaların son dakika duyurularını takip ediyor. Ayrıca bu noktada faizsiz kredi sunan bazı bankalar vade farklarını ve tutarlarını duyurdu. Ayrıcı söz konusu 7 banka şu şekilde; QNB Finansbank, Garanti BBVA, Enpara, Akbank, Denizbank, CEPTETEB ve Türkiye İş Bankası.
QNB FİNANSBANK
Yeni müşterilere ihtiyaç kredisi.
Yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vade.
Tutar: 10.000 TL.
Yeni müşterilere taksitli nakit avans.
Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade.
Tutar: 20.000 TL.
GARANTİ BBVA
Yeni müşterilere masrafsız ihtiyaç kredisi.
Yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vade.
Tutar: 10.000 TL.
Yeni müşterilere taksitli nakit avans.
Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade.
Tutar: 20.000 TL.
ENPARA
Yeni müşterilere masrafsız ihtiyaç kredisi.
Yüzde 0 faiz oranı ile 4 ay vade.
Tutar: 15.000 TL.
DENİZBANK
Yeni müşterilere kredi.
Yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vade.
Tutar: 10.000 TL.
Yeni müşterilere taksitli nakit avans.
Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade.
Tutar: 15.000 TL.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Yeni müşterilere taksitli nakit avans.
Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade.
Tutar: 25.000 TL.
Not: Yukarıdaki vade farkları ve tutarlar, 19 Mayıs 2024 tarihinde duyuruldu. Güncel vadeler ve tutarlar değişiklik gösterebilir. Öte yandan kredi notuna istinaden başvuru olumlu ya da olumsuz yönde sonuçlanabilir. Bunun yanı sıra diğer faizsiz kredi imkanı sunan bankaların vade farkları ve tutarları incelenebilir.