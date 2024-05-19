Faizsiz kredi imkanı: 7 banka duyurdu! Anında onaylı 25.000 TL

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Nakit ihtiyacı olan birçok vatandaş isteyerek veya istemeyerek bankaların kapısını çalıyor. Ayrıca bu noktada pek çok vatandaş, faizli kredi yerine faizsiz son dakika fırsatlarını araştırıyor. Zira bazı bankalar faizli kredi imkanı sunarken, ötekileri faizsiz kredi fırsatı sağlayabiliyor.





Öte yandan bazı bankaların faizsiz kredi imkanları duyuruldu. Ek olarak anında onaylı faizsiz 25.000 TL taksitli nakit avans birçok vatandaşın dikkatini çekti.