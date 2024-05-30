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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 22:42

Faizsiz kredi fırsatı: 8 banka duyurdu! Anında onaylı 25.000 TL

Faizsiz kredi birçok vatandaşın acil ihtiyaçlarını giderme noktasında faydalı olabiliyor. Bu nedenle pek çok insan faizli kredi yerine son dakika faizsiz kredi fırsatları araştırıyor. Ayrıca bu noktada 8 banka faizsiz fırsatlarını duyurdu. Detaylar haberimizde…

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