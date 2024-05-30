Faizsiz kredi fırsatı: 8 banka duyurdu! Anında onaylı 25.000 TL

Acil nakit ihtiyacı olan birçok vatandaş isteyerek ya da istemeyerek bankalarını kapısını çalıyor. Zira bankalar faizli ve faizsiz olmak üzere çeşitli seçeneklerde kredi imkanı sağlayabiliyor.
Öte yandan pek çok vatandaş, faizli kredi yerine faizsiz kredi fırsatlarını inceliyor.
Bu noktada bazı bankalar faizsiz kredi fırsatlarını duyurdu. Ayrıca anında onaylı faizsiz 25.000 TL taksitli nakit avans birçok vatandaşın ilgisini çekti.
8 BANKADAN FAİZSİZ KREDİ VE NAKİT AVANS İMKANI
Faizsiz kredi ihtiyacı duyan birçok vatandaş, bankaların son dakika kredi fırsatlarını takip ediyor. Ayrıca bu noktada faizsiz kredi imkanı sunan bazı bankalar vade farklarını ve tutarlarını duyurdu. İşte söz konusu 8 banka şu şekilde; QNB Finansbank, Enpara, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, TEB, Denizbank ve ON Dijital Bankacılık.
QNB FİNANSBANK
Yeni müşterilere özel;
Taksitli Nakit Avans: 3 ay vadeli, 20.000 TL.
İhtiyaç Kredisi: 6 ay vadeli, 10.000 TL.
GARANTİ BBVA
Yeni müşterilere özel;
Taksitli Nakit Avans: 3 ay vadeli, 20.000 TL.
İhtiyaç Kredisi: 6 ay vadeli, 10.000 TL.
TEB
Yeni müşterilere özel;
Taksitli Nakit Avans: 3 ay vadeli, 25.000 TL.
Kredi: 6 ay vadeli, 10.000 TL.
DENİZBANK
Yeni müşterilere özel;
Taksitli Nakit Avans: 3 ay vadeli, 15.000 TL.
Kredi: 6 ay vadeli, 10.000 TL.
Not: Yukarıdaki vade farkları ve tutarlar, 30 Mayıs 2024 tarihinde duyuruldu. Güncel vadeler ve tutarlar farklılık gösterebilir. Bunun yanı sıra kredi notuna istinaden kredi veya taksitli nakit avans başvurusu olumlu veya olumsuz yönde sonuçlanabilir. Öte yandan diğer faizsiz kredi fırsatı sunan bankaların vade farkları ve tutarları da incelenebilir.