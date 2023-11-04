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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2023 Cumartesi 12:10

Fabrikasının tüm enerjisini güneş ve atıklardan karşılıyor! Elde ettiği fazla elektriği de dağıtım şirketine satıyor

Erzurum'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren genç girişimci Sefa Yalçın, fabrikasına kurduğu sistemle elektrik ile ısınma ihtiyacının tamamını güneşten ve atık talaşlardan elde ediyor.

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