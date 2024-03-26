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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Mart 2024 Salı 11:25

Fabrika gibi okulun iki aylık cirosu 11 milyon lira

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, okullara sıra, masa ve dolap, il genelindeki park ve bahçelere de oturma bankı, çardak, kameriye, çöp kovası üreterek hem mesleki tecrübe kazandı hem de lisenin gelirini artırdı.

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