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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:29

Fabrika gibi lise! Atık malzemelerden ahşap eşyalar üretiyorlar

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüştürerek üretim yapıyorlar. Fabrika gibi lisede arı gibi çalışan öğrenciler hem üretiyorlar, hem kazanıyorlar, hem de ekonomiye katkı sağlıyorlar.

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