EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar

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4A, 4B, 4C'li çalışan SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanları için süreç başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek olan EYT ile başvuru süreci başlamış olacak. İşte ayrıntılar...

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EYT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR? Milyonların hayalini kurduğu emeklilik için EYT şartlarını kapsayanlar yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler.

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EYT başvurusunda bulunmak isteyenler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. EYT başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başladı.

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EYT başvurusu yapmak için kararın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek.

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Ardından e-Devlet SGK sistemi üzerinden emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak.

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SGK'DAN EYT BAŞVURUSU İÇİN REHBER Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK'nın kapısını çalacak. SGK önlerinde yoğun kuyruklar oluşmasını önlemek isteyen kurum yeni bir duyuru yaptı.

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EYT'de sigorta girişini öne çekmek isteyip, doğum ve askerlik borçlanmalarını ödeyecek vatandaşlar için, başvuruların e-Devlet üzerinden nasıl yapıldığına dair bilgilendirmede bulundu. Tüm bilgiler adım adım paylaşıldı.

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E- DEVLET'TEN EYT İÇİN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL ÖDENİR?

EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için e-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor:

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Öncelikle e- Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır. Arama çubuğuna 'borçlanma' yazarak arama yapılır. Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir. Borçlanma yapılacak sekme seçilir.

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Örneğin; askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi,' 4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu' uygulaması üzerinden açılan ekrandan 'yeni başvuru' sekmesini tıklar.

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Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir.

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Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32'sidir.

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Askerlik borçlanması yapmak istediği tarih aralığını seçer. Son olarak tebligat için adres bilgisi görüntülenir.

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Kişi otomatik olarak gelen mernis adres bilgileri ile devam edebileceği gibi ayrıca bir adres bilgisi de beyan edebilir.

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Borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra başvuru ilgili üniteye yönlendirilir.

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Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirlediği adrese gönderilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya verilir.

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Kişi tebliğ edilen borcu, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir.

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Borcun tamamının yasal süreci içerisinde ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık olarak değerlendirilir.

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Belirtilen süre içerisinde tebliği edilen borcu ödemeyenler ile borcun sadece bir kısmını ödeyenlerin kalan süreler için yeniden başvuru yapmaları gerekir.

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Kişi evrak takip sistemi üzerinden başvurusunun durumumu takip edebilir.

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