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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:17

EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar

EYT kapsamı için beklenen açıklama dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. EYT yaş sınırı ve kapsamı netleşirken, EYT başvuru konusunda araştırmalar hızlandı.

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