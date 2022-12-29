EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar

4A, 4B, 4C'li çalışan SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanları için süreç başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek olan EYT ile başvuru süreci başlamış olacak. İşte ayrıntılar...
EYT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Milyonların hayalini kurduğu emeklilik için EYT şartlarını kapsayanlar yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler.
EYT başvurusunda bulunmak isteyenler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. EYT başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başladı.
SGK'DAN EYT BAŞVURUSU İÇİN REHBER
Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK'nın kapısını çalacak. SGK önlerinde yoğun kuyruklar oluşmasını önlemek isteyen kurum yeni bir duyuru yaptı.
EYT'de sigorta girişini öne çekmek isteyip, doğum ve askerlik borçlanmalarını ödeyecek vatandaşlar için, başvuruların e-Devlet üzerinden nasıl yapıldığına dair bilgilendirmede bulundu. Tüm bilgiler adım adım paylaşıldı.
E- DEVLET'TEN EYT İÇİN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL ÖDENİR?
EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için e-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor:
Öncelikle e- Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır. Arama çubuğuna 'borçlanma' yazarak arama yapılır. Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir. Borçlanma yapılacak sekme seçilir.
Örneğin; askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi,' 4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu' uygulaması üzerinden açılan ekrandan 'yeni başvuru' sekmesini tıklar.
Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir.
Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32'sidir.