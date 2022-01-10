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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:52

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Başvurular başladı

Son dakika haberleri... Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi verdi. Başakşehir'de yapılacak ev satışları için kura çekimleri başvuruları başladı. Buna göre, en ucuz ev 376 bin liradan satışa sunulacak. İşte ailelerin merakla beklediği TOKİ'nin kura çekimi başvuru tarihi ve detayları...

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