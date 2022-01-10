Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Başvurular başladı

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Dar ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olması amacıyla TOKİ, Başakşehir'de inşa edilen konutların satışı için kura başvurularını bugün başlattı. Kirada oturan milyonlarca ailenin heyecanla beklediği konutların en ucuzu 376 bin TL'den satışa sunulacak.

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Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İhtiyaç sahibi vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'nin yeni ilanına göre; İstanbul Başakşehir'de en ucuzu 376 bin TL'den ev satışı yapılacak. Dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapacak TOKİ'nin bu projesine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi'nde inşa edilecek konutları kira öder gibi satın almak mümkün olabilecek. İşte; TOKİ'den İstanbul'da ev satışına ilişkin merak edilen bilgiler!

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Her yıl binlerce aile ve milyonlarca kişi TOKİ sayesinde ev sahibi olabiliyor. Dar ve orta gelirli aileler, kira öder gibi kolaylıkla ev sahibi oluyor. TOKİ'nin büyükşehir projelerine de yoğun ilgi gösteriliyor. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde satışa çıkacak projede hak sahipleri kurayla belirlenecek. Bu nedenle çekilişe katılmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacaktır.

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İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 adet konut ve 6 adet dükkan için başvuru tarihleri; 10 Ocak 2022 – 21 Ocak 2022 olarak belirlendi.

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TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

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Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç), Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

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Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.), Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.), Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

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1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" , 2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın" 3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın 4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

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3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın 4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Başvuru sahipleri, Kimlik Fotokopisi, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları

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"Hak Sahipliği Belgesi" Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

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Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıy ibraz edeceklerdir.



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