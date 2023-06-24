Eşek sütünden sonra at ve deve sütü üretimine yöneldi! Sütler soğuk zincirle adreslere gönderiliyor
Antalya'daki çiftliğinde eşek sütü üreten Mehmet Ali Yalçın, kozmetik firmaları ve vatandaşların taleplerini dikkate alarak at ve deve sütü sağımına da başladı. Türkiye'nin dört bir tarafına soğuk zincirle eşek sütü göndererek yaygınlaşmasını sağlayan Antalyalı girişimci, çiftliğindeki eşek, at ve develerin sütüne olan talebin artması üzerine işlerini büyüttü. Turistlerin ve vatandaşların yanı sıra kozmetik firmalarından da sipariş almaya başlayan Mehmet Ali Yalçın, çiftliğindeki binek hayvanların sayısını ve süt üretimini de artırdı. Hayvan ve insan sağlığı için hijyenik koşullarda eşek, at ve develerden makinelerle sağılan sütler bir süre kaplarda dinlendiriliyor. Ardından dondurulan sütler soğuk zincirle talep edilen adreslere gönderiliyor.