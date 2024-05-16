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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 13:16

Enginar soyma ekibi! Asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar

Türkiye'nin en fazla enginar üretiminin yapıldığı yerlerden biri olan Aydın'da özel ekipler, günde bin ila bin 200 enginar soyarak yaklaşık asgari ücretin 4 katı tutarında aylık kazanç elde ediyor.

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