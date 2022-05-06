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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 6 Mayıs 2022 Cuma 11:44

Engelli gençler mantar yetiştirirken rehabilite oluyor

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Mantar Üretim Atölyesi'nde mantar yetiştiriciliği kursuna katılan engelli bireyler, hem toprakla temas ederek rehabilite oluyor hem de mantarları satarak gelir elde ediyor.

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