  • $30,0996
  • 32,963
  • 1981.47
  • 7986.47

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 14:49

Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi! 15 yılda 10 bin kişi eğitim aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkan Vekili Bilal Düzgün, 2009'dan bu yana Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi'nde 10 bin kişiye enerji yöneticiliği eğitimi verildiğini söyledi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.