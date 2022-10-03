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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2022 Pazartesi 14:48

Enerji maliyetini sıfırladı! Kilis'te devlet desteğiyle kurdu

Kilis'te tavuk yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Sabahattin Kırmızı, işletmesinin enerji ihtiyacını, devletten aldığı destekle çatısına kurduğu güneş enerjisi sisteminden (GES) sağlıyor.

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