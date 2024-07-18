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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 11:43

En çok tercih edilen ikinci el araçlar belli oldu! Otomobil alacaklar dikkat!

2024 yılında ikinci el otomobil alacaklar için en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu. İşte Türkiye'de Haziran ayında en çok satışı yapılan ikinci el otomobil modelleri...