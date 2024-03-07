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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Mart 2024 Perşembe 21:29

Emekliye yeni destek geliyor: Refah payı sürecek!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destek paketi üzerinde çalışmalar sürüyor. 31 Mart'ta ki yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından Meclis yeniden mesaiye başlayacak.

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