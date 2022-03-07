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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:06

Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formül! 1.2 milyon EYT'li için çözüm masada

Kamu personeli için ek gösterge çalışmaları devam ederken hükümet taraflarla 16 Mart tarihinde yeniden masaya oturacak. Masanın gündeminde yaklaşık 520 bine ulaşan sözleşmeli personelin sorunlarına çözüm ve emeklilikte yaşı bekleyenlerin talepleri bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesi çalışması olup emekli olmayan herkesin dâhil olduğu EYT'lilere ilişkin çözüm, model önerileri üzerinde çalışılıyor.

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