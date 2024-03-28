  • $32,3069
  • 35,1585
  • 2274.06
  • 8806.72

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 01:07

Emeklilere ödemeler bugün başlayacak: 10.000 TL ve üstü maaş alana 12.000 TL...

Emekliye promosyon ödemeleri, bugün yapılmaya başlanacak. Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. İki maaşı olanlar ayrı ayrı promosyon alabilecek.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.