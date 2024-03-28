Emeklilere ödemeler bugün başlayacak: 10.000 TL ve üstü maaş alana 12.000 TL...

Emekli promosyonları için miktarlar yükseltildi. Kamu bankaları, emeklilere 8.000 ile 12.000 TL arası promosyon ödemesi yapacak. Promosyon için başvurular, banka şubeleri veya e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Promosyonların ödemesi yarına planlanmış durumda. İşte emekli promosyon ödemeleri için detaylar...
Kamu bankalarının emekliler için promosyon tutarı netleşti. Başvurular devam ediyor. Ödemeler ise 28 Mart Perşembe günü yapılmaya başlanacak.
Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün. Değişiklik durumunda cayma bedeli alınmıyor, anlaşma yapılan bankada kalan süre için ödenen promosyon miktarı iade ediliyor.
Başvuruları kabul edilen emeklilerin promosyonları perşembe günü hesaplara yatmaya başlayacak. Kamu bankaları, emekli maaşının miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arası promosyon ödeyecek.
"PROMOSYONU BAŞKA BANKAYA TAŞIMANIN CEZAİ SORUMLULUĞU YOK"
Hali hazırda promosyon alanların daha yüksek promosyon olması halinde önceki bankadan aldıkları promosyonu başka bankaya taşıyabileceğini belirten Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karataş, "Başka bankaya taşıma açısından herhangi bir cezai sorumluluk yoktur. Sadece almış oldukları promosyonun kullanılan döneme ait olan kısmı mahsup edildikten sonra kullanmadıkları kısmı bankaya iade etmeleri yeterlidir" bilgisini verdi.
İKİ MAAŞI OLANLAR AYRI AYRI PROMOSYON ALABİLECEK
Birden fazla emekli maaşı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek.
Karataş, "Emekli maaşları dosya bazında alınmaktadır. Örneğin eşten dolayı dul maaşı alanlar dul maaşından dolayı bir promosyon alabilirler. Kendileri de emekliyse kendi hesaplarından da ayrıca promosyon almaları mümkündür" dedi.
Uygulamadan emekli, dul ve yetim maaşı alan 16 milyon kişi yararlanacak. Kamu bankaları haricinde özel bankalardan da promosyon alınabiliyor.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Maaşlarını kamu bankalarına taşımaya hazırlanan emeklilerin alacağı promosyon tutarları netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 2024 yılı promosyon ödemelerinin alınan aylığa göre 8 bin lira ila 12 bin lira arasında olacağını duyurdu.
Özel bankalar ise banka promosyonu tutarlarının güncellenmesi için çalışmalarını yapıyor. Bakan Vedat Işıkhan açıklamasında " Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" ifadelerini kullandı.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU TUTARI 2024
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU TUTARI
Garanti Bankası emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Emekli promosyon avantajlarından 1 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden müşteriler yararlanabilir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Maaş tutarı aralığı 0 - 3.499 TL arasında olanlara SGK promosyon tutarı 3.000 TL ve ek promosyon tutarı olarak 3.000 TL olmak üzere toplam 6.000 TL ödenmektedir.
Maaş tutarı aralığı 3.500 TL ile 7.499 TL arasında olanlara 3.500 TL SGK promosyon tutarı ve 3.500 TL ek promosyon tutarı olarak toplam 7.000 TL ödenmektedir.
Maaş tutarı aralığı 4.500 TL ile 9.999 TL arasında olanlara 4.500 TL SGK promosyon tutarı ve 4.500 TL ek promosyon tutarı olarak toplam 9.000 TL ödenmektedir.
Maaş tutarı 10.000 TL ve üzeri olanlara SGK promosyon tutarı 5.000 TL ve ek promosyon tutarı olarak 5.000 TL toplam 10.000 TL promosyon ödenmektedir.