Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretler...

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EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR? Emekliler, 3 yıllık taahhüt süresinin dolmasının ardından istediği banka ile sözleşme imzalayarak yeni promosyonunu alabileek. Ayrıca yeni emekli olanlar da promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Emeklilerin taahhüt imzalama süresine göre ödeme tarihleri farklılık göstermektedir.

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HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR? İşte 2022 Ocak ayı banka banka emekli promosyon tutarları:

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ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR? ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 2.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, maaşını taşıyan emekliler ayrıca emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

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Emekli maaşını ING'den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL'ye kadar ise 1.675 TL, 1.500 TL - 2.500 TL arası ise 2.100 TL ve 2.500 TL ve üzeri ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

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Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor.

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HALKBANK: Maaşa göre5 Ocak 2022 - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanıyor.500, 625, 750 lira.

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HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

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VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

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ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

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DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

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FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

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GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.300, 1.650, 2.000 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira.

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QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

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YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira.

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ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.250, 1.500, 1.750 lira.

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İŞ BANKASI: Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira

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TEB: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL.