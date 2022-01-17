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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:27

Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretler...

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Bankalar tarafından emeklilere 3 yılda bir promosyon ödemesi yapılıyor. Emeklilerin 3 yıl kalma sözüne karşılık belirli bir ücret ödemesi gerçekleştiren bankalar, promosyon ödemesinde yeni fırsatları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği araştırılmaya başlandı. Peki, ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar? İşte cevaplar...

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