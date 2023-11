Emekli maaşı ne zaman yatar? Tahsis numarasına göre 4A emekli maaşı ödeme günleri

3 / 21



EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?





Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişir. Bağkur ve SSK emeklilileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınır. Bağkur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.