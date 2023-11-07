  • $28,5014
  • 30,469
  • 1795.13
  • 7826.27

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 14:10

Emekli maaşı ne zaman yatar? Tahsis numarasına göre 4A emekli maaşı ödeme günleri

SGK, emeklilerin merakla beklediği kasım ayı ödeme tarihlerini duyurdu. Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını her ayın ilk beş gününde alırken, SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağkur emeklileri ise her ayın 25'i ile 28'i arasında alır. Emekli maaşı ödeme günleri SGK tarafından belirlenirken, maaşlar yatırılırken SSK ve Bağkur emeklilerinin tahsis numaralarının son hanesi dikkate alınır. Peki Emekli maaşı ne zaman yatar? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı tarihleri

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.