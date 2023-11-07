Emekli maaşı ne zaman yatar? Tahsis numarasına göre 4A emekli maaşı ödeme günleri

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SGK, emeklilerin merakla beklediği kasım ayı ödeme tarihlerini duyurdu. SSK'lılar ve Bağ-Kur'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme tarihleri belli oldu.

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Emekli maaşları Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. İşte Tahsis numarasına göre 4A emekli maaşı ödeme günleri

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EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?



Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişir. Bağkur ve SSK emeklilileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınır. Bağkur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

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Bağkur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar bu kapsama girer. SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alır. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde; 7 olanlar 18'inde; 5 olanlar 19'unda; 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanır.

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Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 5 olanlar 25'inde ve nihayet 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alırlar. İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri

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TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ 2023

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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,



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Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,



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Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,



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Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,



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Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,



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Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,



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Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,



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Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,



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Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,



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Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,



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Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

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Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,



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Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.