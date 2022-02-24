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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:46

Emekli bayram ikramiyesi zammı için bu 3 formül öne çıkıyor

2022 emekli bayram ikramiyesi için, asgari ücret, memur ve emeklilere yapılan ekstra zam iyileştirmeleri sonrası artış beklentisi oluştu. Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi planlanırken, emekli bayram ikramiyesi zammı için de 3 formül öne çıkıyor

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