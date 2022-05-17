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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 09:29

El Salvador'da Bitcoin toplantısı! 44 ülkeden merkez bankası yetkilileri katıldı

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, 44 ülkeden merkez bankası yetkilileri ile finansal otoriteleri, kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere dijital ekonomiye ilişkin konuları görüşmek üzere başkent San Salvador'da toplandı. Toplantıya Paraguay, Angola, Gana, Namibya, Uganda, Gine, Madagaskar, Haiti, Burundi, Esvatini, Ürdün, Gambiya, Honduras, Maldivler, Ruanda, Nepal, Kenya, Pakistan, Kosta Rika, Ekvador, Mısır, Nijerya, Senegal, Dominik, Moritanya, Kongo, Ermenistan ve Bangladeş gibi ülkelerden yetkililer katıldı. Fotoğrafta Bitcoin ATM'si görülüyor.

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