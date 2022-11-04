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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2022 Cuma 09:59

Ekonomiye ilişkin torba teklif TBMM'den geçti! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Ekonomi düzenlemelerine ilişkin teklif yasalaştı. Artık, 2 bin liranın altında icra takibindeki borçlar tasfiye edilecek. Öğrencilerin KYK borçlarının faiz ve enflasyon farkları ile salgın dönemi maske cezaları silinecek. Çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteği veren, nakit yemek yardımı yapan işverenler de vergiden muaf tutulacak.

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