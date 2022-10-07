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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2022 Cuma 12:37

Ege Denizi'nde üretilen orkinoslar dünyaya ihraç ediliyor! En çok talep Japonya, Güney Kore ve ABD'den

Ege Denizi'nde büyütülen ve ağırlıklı olarak Japonya'nın talep gösterdiği orkinosların ihracatından elde edilen gelir, yılın 9 ayında yüzde 40 artışla 28 milyon dolara ulaştı. Her yıl mayısta Akdeniz açıklarına giden Türk balıkçıları, Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen ülke kotası kadar orkinos avlıyor. Avlanan balıklar, ihracat öncesi büyütülmek üzere Ege Denizi'ndeki çiftliklere getiriliyor. Ton balığı olarak da adlandırılan orkinoslar, sardalya, kolyoz ve uskumru ile besleniyor. Ağırlıkları 250-300 kiloyu bulan balıklar, aralık ayında Ege Denizi'ne gelen 'fabrika gemilerde' işlenerek ihracat yolculuğuna çıkıyor.

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