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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:59

Edirne'de çıkarılıyor! Küfeki taşı anıt eserlerin restorasyonunda kullanılıyor

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çıkarılan küfeki (midye) taşı eski eserlerin restorasyonunda kullanılıyor.

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