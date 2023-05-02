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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2023 Salı 10:18

Dünyanın gözü Türkiye'de! Doğal gaz destek paketinin detayları netleşti

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Karadeniz gazıyla sağlanacak doğal gaz desteğine ilişkin, '1 ay boyunca konutlar, ibadethaneler ve cemevlerinden doğal gaz bedeli alınmaması ve sonraki 11 ayda 25 metreküp doğal gazın ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunulmasıyla hane başı ortalama 2 bin lira tutarındaki doğal gaz faturası ücretsiz olacak.' dedi. Karadeniz gazında sorunsuz bir şekilde sona gelinmesi tüm dünyanın gözlerini Türkiye'ye çevirdi. Türkiye gerek enerji, gerek otomotiv, gerekse savunma sanayisindeki başarılarıyla dünyada parmakla gösterilen ülkelerden oldu.

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