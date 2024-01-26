Dünyanın en zengin 50 insanı belli oldu! İşte dudak uçuklatan servetleri

11 Ocak 2024 itibariyle, yaklaşık 236 milyar dolarlık çarpıcı net değeriyle Elon Musk dünyanın en zengin kişisi oldu. İşte listede yer alan diğer isimler ve servetleri...
50 - Jim Simons
30.7 MİLYAR DOLAR
49 - Gianluigi Aponte
31.1 MİLYAR DOLAR
48 - Rafaela Aponte-Diamant
31.1 MİLYAR DOLAR
47 - Len Blavatnik
31.3 MİLYAR DOLAR
46 - Ma Huateng
31.7 MİLYAR DOLAR
45 - Gina Rinehart
33.1 MİLYAR DOLAR
44 - Miriam Adelson
33.2 MİLYAR DOLAR
43 - Shiv Nadar
33.5 MİLYAR DOLAR
42 - Li Ka-shing
35.8 MİLYAR DOLAR
41 - Alain Wertheimer
35.9 MİLYAR DOLAR
40 - Gerard Wertheimer
35.9 MİLYAR DOLAR
39 - Klaus-Michael Kuehne
35.9 MİLYAR DOLAR
38 - Stephen Schwarzman
36.3 MİLYAR DOLAR
37 - Ken Griffin
37.4 MİLYAR DOLAR
36 - Tadashi Yanai
37.8 MİLYAR DOLAR
35 - John Mars
38.7 MİLYAR DOLAR
34 - Jacqueline Mars
38.7 MİLYAR DOLAR
33 - Mark Mateschitz
39.3 MİLYAR DOLAR
32 - Prajogo Pangestu
39.5 MİLYAR DOLAR
31 - Giovanni Ferrero
39.9 MİLYAR DOLAR
30 - MacKenzie Scott
41.6 MİLYAR DOLAR
29 - Phil Knight
42.1 MİLYAR DOLAR
28 - Zhang Yiming
43.4 MİLYAR DOLAR
27 - Jensen Huang
48.7 MİLYAR DOLAR
26 - Dieter Schwarz
49.2 MİLYAR DOLAR
25 - Colin Huang
53.3 MİLYAR DOLAR
24 - Charles Koch
53.7 MİLYAR DOLAR
23 - Julia Koch
59.0 MİLYAR DOLAR
22 - David Thomson
60.7 MİLYAR DOLAR
21 - Alice Walton
62.4 MİLYAR DOLAR
20 - Zhong Shanshan
62.4 MİLYAR DOLAR
19 - Rob Walton
66.6 MİLYAR DOLAR
18 - Jim Walton
67.3 MİLYAR DOLAR
17 - Michael Dell
70.7 MİLYAR DOLAR
16 - Gautam Adani
79.4 MİLYAR DOLAR
15 - Michael Bloomberg
96.3 MİLYAR DOLAR
14 - Francoise Bettencourt Meyers
98.1 MİLYAR DOLAR
13 - Amancio Ortega
98.5 MİLYAR DOLAR
12 - Carlos Slim Helu
102.7 MİLYAR DOLAR
11 - Mukesh Ambani
105.2 MİLYAR DOLAR
10 - Steve Ballmer
114.2 MİLYAR DOLAR
09 - Sergey Brin
114.3 MİLYAR DOLAR
08 - Larry Page
119.2 MİLYAR DOLAR
06 - Warren Buffett
120.5 MİLYAR DOLAR
05 - Mark Zuckerberg
130.6 MİLYAR DOLAR
04 - Larry Ellison
133.6 MİLYAR DOLAR
03 - Jeff Bezos
177.4 MİLYAR DOLAR
02 - Bernard Arnault
183.0 MİLYAR DOLAR
01 - Elon Musk
236.1 MİLYAR DOLAR