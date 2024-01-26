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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 11:44

Dünyanın en zengin 50 insanı belli oldu! İşte dudak uçuklatan servetleri

Net değere göre sıralanmış dünyanın en zenginlerinin dudak uçuklatan servetleri. İşte dünyanın en zengin insanları ve sahip oldukları servetleri...

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