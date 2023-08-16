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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:30

Dünyanın en pahalısı! Eskişehir'de 100 dekar alanda yetiştirilecek

Eskişehir'de 100 dekar alanda safran bitkisi üretim alanı oluşturuldu.

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