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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 10:42

Dünyanın en pahalı şehirleri hangileri? Yeni listeyi açıkladı

Küresel şirket ECA International dünyanın en pahalı şehirleri için yeni listeyi açıkladı. Şirket listeyi, süt, yağ ve ekmek gibi temel gıda fiyatlarının yanı sıra; kira, kamu hizmetleri, toplu taşıma ve yerel para biriminin gücü gibi yaşam maliyetlerini hesaplayarak oluşturdu. Beş şehri listenin ilk 10'una giren Asya dünyanın en pahalı kıtası oldu. İşte dünyanın en pahalı şehirleri…

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