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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 15:07

Dünyanın en pahalı baharatı toprakla buluştu! Bu yıl kilosu 250 bin liradan satılması bekleniyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan safranın soğanı toprakla buluştu. Safranın bu yıl kilosu 250 bin liradan satılması bekleniyor.

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