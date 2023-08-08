Dünyanın en pahalı baharatı toprakla buluştu! Bu yıl kilosu 250 bin liradan satılması bekleniyor

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Ekimi Ağustos ayında yapılan, Ekim ve Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat edilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece 500 gram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.

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3,5 yıl önce Kastamonu'dan Safranbolu'ya gelen Şaban Saymaz, 2,5 dönüm araziye diktiği safrandan 2 tondan fazla soğan aldı. Bu yıl ekim alanını 11 dönüme çıkaran Saymaz, safran ekimine başladı. Saymaz şunları ifade etti:

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"Biz Safranbolu'ya 3,5 sene önce geldik. İlk önce 2400 adet badem diktik. Ondan sonra 'safran dikelim' dedik. 2 sene önce 2,5 dönüme safran diktik. Bu sene diktiğimiz safranı söktük 2 tondan fazla safran soğanımız oldu. Onu da şimdi dikmeye çalışıyoruz."

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"9 elemanımız çalışıyor şuan bir hafta daha sürer. Şuan 5 dönümlük alandayız, burası bitiyor, 6 dönüm daha var o tarafa geçeceğiz. Toplam 11 dönüm olacak. Bu sene yeni diktiğimiz için 1 kiloya yakın safranımız olur. Ama ikinci sene 3 kilo alırız."

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"İşçi bulmak zor, yevmiye pahalı ama elimizden geldiği kadar döndürmeye çalışıyoruz. Bu sene soğan fiyatları 3 boy olarak küçük, orta iri boy, iri boyu 550 liraya kadar satılıyor. Soğanın kilosu 550 lira ama safran 200-250 liraya kadar çıkıyor gramı."

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