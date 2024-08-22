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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 14:32

Dünyanın en pahalı baharatı! Erken üretmek için örtü sistemi kullanmaya başladı

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve 'dünyanın en pahalı baharatı' olan safranda erken üretim alabilmek amacıyla örtü sistemi kullanılmaya başlandı.

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