  • $18,241
  • 18,2524
  • 999.32
  • 3396.66

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 17:01

Dünya rezervinin neredeyse tamamı Türkiye'de! Gübreye göre yüzde 30 daha fazla verim sağlıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin bölgesindeki linyit sahasında çıkarılan leonardit madeni, gübrenin alternatifi olacak. Gübreye göre yüzde 30 daha fazla verim sağlayan ve fiyat olarak 5'te 1 kadar ucuz olan leonardit madeni, tarımda kullanılmaya başlandı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.