Dünya rezervinin neredeyse tamamı Türkiye'de! Gübreye göre yüzde 30 daha fazla verim sağlıyor

Elbistan ve Afşin bölgesindeki linyit ocaklarından çıkarılan ve organik bir ürün olan leonarditin dünya rezervinin neredeyse tamamı Türkiye'de bunuyor. Kanıtlanmış olarak tespit edilen rezervin miktarı 4,8 milyar ton civarında. Ürün, Ar-Ge çalışmaları sonrasında toz ve sıvı olarak son tüketiciye hitap edecek şekilde hazırlanıyor.

Çiftçilerin kullanımına sunulması için bölgede özel sektör tarafından da yatırımlar yapılıyor. Kimyevi gübre fiyatlarındaki ciddi artışların, çiftçileri alternatif olarak leonardite yönlendirmesi bekleniyor.

Ar-Ge uzmanı Enver Baltaş, Elbistan'da dünyanın en kaliteli leonarditinin bulunduğunu belirterek, "Şu anda enerji olarak kullanılıyor ama biz bunun enerjiden ziyade tarımda daha iyi olacağını bildiğimiz için Elbistan'a üs kurduk. Şu anda dünyada kıtlık senaryosu yazılırken ülkemizdeki böyle bir kaynağın tarımda verim artışı olarak geri döndüğünü hesaplarsak bu demektir; biz kıtlık senaryosuna karşın ülkemizde bolluk senaryosunu yazabiliriz. Şu anda Elbistan'daki toplam rezervin toplamına baktığımızda 4.8 milyar ton olarak hesap ediliyor. Türkiye'nin tüm topraklarını doğru şekilde işleyecek boyuta getirdiğimizde de 13'te 1'ini kullanmamız yetiyor. Bu kadar güçlü bir rezerve sahibiz" dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, kömür rezervinde bu kadar kaliteli ve katma değeri yüksek olan leonarditin tarımda da kullanılabiliyor olmasının ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade ederek, "Bu ürün hem ürün kalitesini artırıyor hem de yeni ürün 2. ürünün ekilmesi ve oradan da verim alınmasıyla ilgili olanak sağlıyor. Bu ve benzeri ürünlerin Ar-Ge çalışmalarının hızla ilerlemesi çiftçilerimiz açısından çok önemli. 4.8 milyar ton çok büyük bir rezerv. Bu hammaddenin işlenip organik gübreye dönmesi, tarımda kullanılması, ürün çeşitliliği, ürün kalitesi, ikincil ürüne dönüştürülmesi, tarımda yaşanan sıkışmanın açılması, genişlemesi, bütün dünyaya yayılması bizi çok mutlu eder" diye konuştu.

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"Topraklarımız gençleşecek"





Leonardit tesisi sahibi Veysi Yıldız, leonarditin bölgede yaklaşık 5 milyar ton rezerve sahip olduğunu hatırlatarak, "Toprağımızda kimyasal ve zirai ilaçlardan ve anız yakmaktan doğan zararlar ile birlikte topraklarımızda organik madde 0,5'lere PH 9'lara yükselmiş, kireç oranımız ise yüzde 35 civarıdır. Leonardit topraklarımızı hiç tarım yapılmamış seviyeye getirmektedir. Topraklarımızda yüzde 30'lara varan verim artışı, buna bağlı olarak yüksek kaliteli ürün ve doğal meyve ve sebze yetiştirmede çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Topraklarımızda bitkiler organik maddenin düşüklüğünden fosforu almamaktadır. Fosforu almadığı için bitki yeterince güneş ışığından faydalanmamaktadır. Buna istinaden toprağın organik maddesi yükseldiği zaman hem gübre tüketimi yüzde 25'lere düşecek hem de verim artışı yüzde 30'larda olacak. Buna bağlı olarak da topraklarımız gençleşecek. Daha doğal sebzeler ve meyveler tüketeceğiz" şeklinde konuştu.





Leonarditin sıvı olarak da kullanıldığını belirten Yıldız, kükürtle birlikte kullanıldığında topraktaki kireçlenmeyi de ortadan kaldırdığını kaydetti.