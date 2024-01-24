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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 13:27

Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Dereli yolu! Ulaşım süresini yarıya düşürdü

Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ana güzergahlardan biri olan Dereli kara yolu, ulaşım süresini kısaltarak konforu artırdı.

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