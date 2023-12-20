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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 11:04

Doğu Karadeniz'de büyük heyecan! Deniz yüzeyine sızan sıvılara dair numune alındı

Bir bölgemizi daha petrol heyecanı sardı. Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında eylül ayında deniz yüzeyine sızan sıvılara dair numune alındı. TPAO'ya gönderilen numunelerin sonucu ortaya çıktı. Analiz sonuçlarında denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu belirlendi.

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