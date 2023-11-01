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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 11:02

Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Bilet fiyatları açıklandı

Seyahat severlerin, sanat tutkunların gözdesi haline gelen Doğu Ekspresi sefer tarihleri belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, biletlerin bugün satışa çıktığını duyurdu. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İlk sefer tarihi ne zaman? İşte turistik Doğu Ekspresi ile ilgili tüm detaylar.

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