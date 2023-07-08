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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2023 Cumartesi 14:36

Diyarbakır'ın siyah inci mermeri! Kanada ve Avusturya'ya gönderilecek

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne ile Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkarılan siyah inci mermeri Kanada ve Avusturya'ya ihraç edilecek.

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