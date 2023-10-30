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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 21:46

Dikkat: Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor! 70 bin TL'ye kadar düştü

Otomobil fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle pek çok vatandaş sıfır araba almaktan vazgeçti. Ayrıca vazgeçmeyen bazı insanlar, icradan satılan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor. İşte söz konusu 70 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden o otomobiller…

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