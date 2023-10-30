Dikkat: Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor! 70 bin TL'ye kadar düştü

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Otomobil fiyatlarında görülen fiyat artışı birçok insanı sıfır araba almaktan vazgeçirebiliyor. Ayrıca vazgeçmeyen bazı insanlar icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uyguna sunulan ikinci el otomobilleri de tercih edebiliyor.





Piyasaya göre daha uygun fiyattan satışa çıkartılan otomobiller açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Ek olarak bazıları az hasarlı, bazıları hasarsız olan otomobiller adeta kapış kapış gidiyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumdaki otomobiller de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 70 bin TL'ye kadar düşen ve adeta kapış kapış giden otomobiller...