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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 00:58

Dikkat: Bu otomobiller 90 bin TL'den başlıyor! Kaçıranlar adeta pişman oluyor

İcradan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, pek çok insanın dikkatini çekebiliyor. Özellikle araba fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş icradan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modellerini de tercih etmeye başladı. İşte söz konusu kaçıranların adeta pişman olabildiği, 90 bin TL'den başlayan araba modelleri…

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