Dikkat: Bu otomobiller 90 bin TL'den başlıyor! Kaçıranlar adeta pişman oluyor

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle birçok vatandaş ikinci el otomobil almayı da tercih edebiliyor.
Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uyguna satılan ikinci el otomobil modelleri de pek çok insanın ilgisini çekebiliyor. Nitekim piyasaya kıyasla uyguna sunulan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız otomobilleri kaçıranlar adeta pişman bile olabiliyor. Çalışmayacak durumdaki otomobil modelleri de bazı vatandaşlar tarafından yedek parça için alınabiliyor.
İşte söz konusu 90 bin TL'den başlayan o otomobil modelleri...
2011 Model, RENAULT Marka.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
1997 Model, FORD Marka, ESCORT CHİA Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Kırmızı:
2005 Model, HYUNDAI Marka.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
1996 Model, BMW Marka, 318 TDS Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
2008 Model, HYUNDAI Marka, İ30 1,6 CRDİ VGT Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Kırmızı.
2009 Model, FIAT Marka, 270-SCUDO 1.6 MULTİJET Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Rengi Gri.
1992 Model, NISSAN Marka, NX COUPE Tipli.
2002 Model, HONDA Marka, CIVIC SEDAN 1,6 Tipli.
2008 Model, RENAULT Marka, MEGANE 2 EXP. 1.5 DCI Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Rengi Siyah.
2006 Model, KIA Marka, SORENTO Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Siyah.
Yukarıda yer alan otomobil modelleri ve diğer araba modellerinin ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı adresinden ulaşılabiliyor.