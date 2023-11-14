Dikkat: Bu otomobiller 90 bin TL'den başlıyor! Kaçıranlar adeta pişman oluyor

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle birçok vatandaş ikinci el otomobil almayı da tercih edebiliyor.





Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uyguna satılan ikinci el otomobil modelleri de pek çok insanın ilgisini çekebiliyor. Nitekim piyasaya kıyasla uyguna sunulan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız otomobilleri kaçıranlar adeta pişman bile olabiliyor. Çalışmayacak durumdaki otomobil modelleri de bazı vatandaşlar tarafından yedek parça için alınabiliyor.





İşte söz konusu 90 bin TL'den başlayan o otomobil modelleri...