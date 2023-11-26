Dikkat: Bu otomobiller 70 bin TL'den başlıyor! Adeta kapış kapış gidiyor…

Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş sıfır araba almaktan vazgeçti. Ayrıca bazı vatandaşlar ikinci el otomobil modellerine de yöneldi. Öte yandan bazı araba tutkunları, icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uygun fiyattan satışa sunulan ikinci el otomobil modellerine de yöneldi. Nitekim bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız otomobil modelleri adeta kapış kapış gidebiliyor. Çalışmayacak durumdaki bazı otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.
İşte söz konusu 70 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...
2003 Model, MERCEDES-BENZ Marka.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik.
1985 Model, BMW Marka, 3.16 LIM Tipli.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Rengi Siyah.
2012 Model, CHEVROLET Marka,Rengi Beyaz.
2011 Model, OPEL Marka Astra 1.3 CDTI Enjoy Plus Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel.
2007 Model, DACIA Marka, LOGAN LAUREATE 1.5 DCI Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Kırmızı.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan.
1998 Model, FORD Marka, ESCORT CLX SW 1.6 Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Siyah.
2000 Model, FORD Marka, DAW FOCUS 1.6İ 5 KAPI Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik, Rengi Mavi.
2011 Model, FORD Marka, MONDEO Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik.
Yukarıdaki otomobil modelleri ve diğer satışa çıkartılan araba modellerinin ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı adresinden erişim sağlanabiliyor.