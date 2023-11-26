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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 00:10

Dikkat: Bu otomobiller 70 bin TL'den başlıyor! Adeta kapış kapış gidiyor…

Otomobil fiyatlarındaki artış, pek çok vatandaşın sıfır araba almasını güçleştirdi. Bu nedenle birçok vatandaş ikinci el otomobil modellerine de yönelebiliyor. Ayrıca bu noktada icradan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekebiliyor. İşte detaylar…

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