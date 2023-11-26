Dikkat: Bu otomobiller 70 bin TL'den başlıyor! Adeta kapış kapış gidiyor…

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Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş sıfır araba almaktan vazgeçti. Ayrıca bazı vatandaşlar ikinci el otomobil modellerine de yöneldi. Öte yandan bazı araba tutkunları, icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uygun fiyattan satışa sunulan ikinci el otomobil modellerine de yöneldi. Nitekim bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız otomobil modelleri adeta kapış kapış gidebiliyor. Çalışmayacak durumdaki bazı otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte söz konusu 70 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...