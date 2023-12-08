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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2023 Cuma 23:47

Dikkat: Bu otomobiller 350 bin TL ile 450 bin TL arası! Kaçıran adeta pişman oluyor

Otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın sıfır araba almasını güçleştirdi. Bu sebeple pek çok vatandaş alternatif olarak ikinci el otomobil almayı da tercih edebiliyor. Öte yandan icradan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekebiliyor. İşte detaylar…

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