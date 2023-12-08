Dikkat: Bu otomobiller 350 bin TL ile 450 bin TL arası! Kaçıran adeta pişman oluyor

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Otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle birçok vatandaş sıfır araba almakta zorluk yaşayabiliyor. Bu nedenle pek çok vatandaşın dikkatini icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobil modelleri de çekebiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri açık artırma sistemiyle ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan araba modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı otomobiller de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 350 bin TL ile 450 bin TL arası, kaçıranın adeta pişman olduğu o otomobiller...