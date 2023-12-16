Dikkat: Bu otomobiller 115 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış gidiyor…

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Sıfır otomobil fiyatlarının artması, vatandaşları ikinci el araba almaya da yönlendirebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcradan satışa çıkartılan otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 115 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...