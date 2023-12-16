Dikkat: Bu otomobiller 115 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış gidiyor…

Sıfır otomobil fiyatlarının artması, vatandaşları ikinci el araba almaya da yönlendirebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.
İcradan satışa çıkartılan otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.
İşte 115 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...
2008 Model, RENAULT Marka, LB Tipli.
Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan.
1997 Model, BMW Marka, 520 İ Tipli.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Sedan.
2002 Model, OPEL Marka, VECTRA HB.3.2 GTS ELE.ACT Tipli.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik.
2007 Model, RENAULT Marka, Megane II Expression 1.6 16V Tipli.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan.
1997 Model, OPEL Marka, VECTRA 1.6 GL Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Beyaz.
2005 Model, HONDA Marka, CIVIC SEDAN 1.6 DÜZ STD. Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Gri.
2016 Model, VOLKSWAGEN Marka, 6R Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz.
2006 Model, KIA Marka, SORENTO 2.5 DSL A/T. Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Siyah.
2010 Model, FORD Marka, MONDEO TITANIUM 2.0 4K TDCI Tipli.
1999 Model, VOLKSWAGEN Marka, POLO CLASSİC Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Rengi Yeşil.
1993 Model, TOFAS-FIAT Marka, ŞAHİN Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan.
Satışa çıkartılan ikinci el otomobil modellerinin ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı üzerinden erişim sağlanabiliyor.