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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 21:18

Dikkat: Bu otomobiller 115 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış gidiyor…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış vatandaşların yeni araba almasını zorlaştırabiliyor. Bu nedenle pek çok vatandaş ikinci el otomobil almayı da tercih edebiliyor. Öte yandan bu noktada icradan satışa sunulan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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