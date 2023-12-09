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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2023 Cumartesi 21:37

Dikkat: Bu otomobil modelleri 250 bin TL'den başlıyor! Kaçıran adeta pişman oluyor…

Otomobil fiyatlarındaki artış, kasım ve aralık aylarında duruldu. Ancak en uygun sıfır araba modeli 700 bin TL civarına ulaştı. Bu nedenle birçok vatandaş sıfır otomobil almakta güçlük yaşayabiliyor. Bunun sonucunda ise alternatif tercihleri de değerlendirebiliyor. Ayrıca bu noktada, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uyguna sunulan arabalar da dikkat çekebiliyor. İşte detaylar…

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