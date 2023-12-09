Dikkat: Bu otomobil modelleri 250 bin TL'den başlıyor! Kaçıran adeta pişman oluyor…

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Otomobil fiyatlarındaki artışın kasım ve aralık aylarında yavaşladığı görüldü. Ancak en uygun sıfır otomobil 700 bin TL civarına ulaştı. Bu nedenle pek çok vatandaş sıfır araba almakta zorluk yaşayabiliyor. Ayrıca bu noktada bazı vatandaşlar alternatif tercihlere de yönelebiliyor. Nitekim icradan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekebiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Ayrıca bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı olan ikinci el otomobil modellerini kaçıranlar adeta pişman olabiliyorlar. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 250 bin TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olabildiği ikinci el otomobil modelleri...