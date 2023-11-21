Dikkat: Bu otomobil modelleri 100 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış gidiyor…

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Sıfır araba piyasasındaki artış, vatandaşların yeni otomobil almasını zorlaştırdı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el araba modellerini de tercih etmeye başladı. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekebiliyor.





Piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobil modelleri açık artırma sistemiyle ihaleye çıkartılıyor. Satışa çıkartılan bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Öte yandan çalışmayacak durumdaki bazı araçlar da yedek parça için alınabiliyor.





İşte 100 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden otomobil modelleri...