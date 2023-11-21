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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 23:07

Dikkat: Bu otomobil modelleri 100 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış gidiyor…

Otomobil fiyatlarındaki artış, ucuz araba arayışını da beraberinde getirdi. Bu noktada pek çok vatandaş ikinci el otomobil modellerine de yönelebiliyor. Ayrıca bazı vatandaşlar icradan satışa çıkartılan ikinci el arabaları da tercih edebiliyor. İşte 100 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden araçlar…

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