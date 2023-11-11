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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 20:16

Dikkat: Bu ikinci el otomobillere adeta teklif yağıyor! İşte 75 bin TL'den başlayan araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş sonrasında pek çok vatandaş araba almakta zorluk çekmeye başladı. Bu noktada birçok vatandaş icradan satışa sunulan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor. İşte söz konusu 75 bin TL'den başlayan ve adeta teklif yağan o araba modelleri…

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