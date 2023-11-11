Dikkat: Bu ikinci el otomobillere adeta teklif yağıyor! İşte 75 bin TL'den başlayan araba modelleri

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Otomobil fiyatlarındaki yükselişten sonra pek çok vatandaş icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uygun fiyata sunulan ikinci el otomobil modellerini de tercih etmeye başladı.





Piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Öte yandan bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan araba modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki otomobil modelleri de yedek parça için alınabiliyor.





İşte söz konusu 75 bin TL'den başlayan araba modelleri...