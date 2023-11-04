Dikkat: 70 bin TL'den başlıyor! Bu otomobilleri kaçıranlar pişman oluyor

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Otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte pek çok vatandaş sıfır araba almakta zorlanır oldu. Bu nedenle birçok otomobil tutkunu, ikinci el araba modellerini tercih edebiliyor.





Öte yandan birçok vatandaş icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uyguna sunulan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor. Ayrıca piyasaya göre uyguna sunulan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor.





Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobil modellerini kaçıranlar adeta pişman olabiliyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumdaki bazı otomobil modelleri de yedek parça için alınabiliyor.





İşte söz konusu 70 bin TL'den başlayan o otomobiller...