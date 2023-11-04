  • $28,3832
  • 30,5348
  • 1818.47
  • 7705.99

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2023 Cumartesi 19:16

Dikkat: 70 bin TL'den başlıyor! Bu otomobilleri kaçıranlar pişman oluyor

Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesi, vatandaşların ikinci el otomobil modellerini de tercih etmesini kolaylaştırdı. Bu kapsamda icradan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de satın alınabiliyor. İşte söz konusu kaçıranın adeta pişman olduğu ve 70 bin TL'den başlayan araba modelleri…

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.