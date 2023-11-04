Dikkat: 70 bin TL'den başlıyor! Bu otomobilleri kaçıranlar pişman oluyor

Otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte pek çok vatandaş sıfır araba almakta zorlanır oldu. Bu nedenle birçok otomobil tutkunu, ikinci el araba modellerini tercih edebiliyor.
Öte yandan birçok vatandaş icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uyguna sunulan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor. Ayrıca piyasaya göre uyguna sunulan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor.
Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobil modellerini kaçıranlar adeta pişman olabiliyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumdaki bazı otomobil modelleri de yedek parça için alınabiliyor.
İşte söz konusu 70 bin TL'den başlayan o otomobiller...
2009 Model, CHERY Marka, T1X Tipli.
1993 Model, TOFAS-FIAT Marka, KARTAL Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Kırmızı.
2001 Model, SKODA Marka, FELİCİA Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
2012 Model, CHEVROLET Marka, Rengi Beyaz.
1998 Model, FIAT Marka, PALIO 1.4 STD Tipli.
1992 Model, TOFAS-FIAT Marka, 131CB54A Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Kırmızı.
2010 Model, HYUNDAI Marka, ACCENT ERA 1,5 CRDI START KLM Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gümüş Gri.
1996 Model, BMW Marka, 318 TDS Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
2009 Model, RENAULT Marka, Megan 2 1.5 DCI Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Kırmızı.
2012 Model, CHEVROLET Marka, KL1T Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Gri.
2007 Model, OPEL Marka, VECTRA 1.6. Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Siyah.
2001 Model, PEUGEOT Marka, 206 XT 1.6 5 KAPI Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik, Rengi Kırmızı.
1999 Model, RENAULT Marka, 2.0BVA Tipli.
1995 Model, TOYOTA Marka, CORONA Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
2003 Model, OPEL Marka, VECTRA 2 2 COMF DTR AT AC Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri.
Yukarıdaki satışa sunulan otomobil modellerinin ve diğer araba modellerinin ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı üzerinden erişilebiliyor.