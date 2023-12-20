Dikkat: 300 bin TL ile 400 bin TL arası ikinci el otomobiller! Bu arabalara adeta teklif yağıyor…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş ucuz araba arayışına da girişti. Bu noktada birçok otomobil tutkunu, ikinci el arabaları da tercih edebiliyor. Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyata sunulan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve hasarsız olan ikinci el araba modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 300 bin TL ile 400 bin TL arası, adeta teklif yağan o otomobil modelleri...