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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 00:30

Dikkat: 300 bin TL ile 400 bin TL arası ikinci el otomobiller! Bu arabalara adeta teklif yağıyor…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşları ikinci el araba almaya da yöneltebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 300 bin TL ile 400 bin TL arası ikinci el araba modelleri…

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