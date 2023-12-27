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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 23:36

Dikkat: 300 bin TL ile 400 bin TL arası! Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor…

Otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın sıfır araba almasını güçleştirdi. Bu nedenle pek çok vatandaş ikinci el otomobilleri de tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada, icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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