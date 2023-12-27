Dikkat: 300 bin TL ile 400 bin TL arası! Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor…

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Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş sıfır araba almakta zorluk yaşamaya başladı. Öte yandan bazı vatandaşlar ikinci el arabalara da yöneldi. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekebiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı arabalar da yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 300 bin TL ile 400 bin TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...