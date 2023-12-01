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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 00:43

Dikkat: 300 bin TL ile 350 bin TL arası! Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor…

Otomobil fiyatlarındaki farklılık; vergi oranları, kredi faizleri ve ekonomik koşullar gibi birçok farklı faktörden dolayı oluşabiliyor. Öte yandan sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesi, vatandaşları ikinci el araba almaya da yönlendirebiliyor. Ayrıca bu noktada, icradan satışa çıkartılan arabalar da dikkat çekebiliyor. İşte detaylar…

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