Dikkat: 300 bin TL ile 350 bin TL arası! Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşları ucuz araba arayışına da yönlendirebiliyor. Ayrıca bu noktada ikinci el otomobil modelleri de tercih edilebiliyor. Öte yandan icradan satışa çıkartılan otomobil modelleri de yoğun ilgi görebiliyor.





İcradan satışa çıkartılan otomobil modelleri, piyasaya göre uygun fiyattan satışa sunulabiliyor. Ayrıca otomobiller açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte söz konusu 300 bin TL ile 350 bin TL arası, adeta kapış kapış giden otomobil modelleri...