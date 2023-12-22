Dikkat: 250.000 TL ile 350.000 TL arası! Kapış kapış giden ikinci el otomobiller

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Sıfır araba fiyatlarındaki yükseliş birçok vatandaşın yeni araba almasını güçleştirdi. Bu nedenle pek çok vatandaş alternatif tercih olarak ikinci el otomobil modellerine de yönelebiliyor. Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el arabalar da yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 250.000 TL ile 350.000 TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el otomobiller...