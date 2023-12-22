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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 21:51

Dikkat: 250.000 TL ile 350.000 TL arası! Kapış kapış giden ikinci el otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba arayışına da girişti. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 250.000 TL ile 350.000 TL arası, adeta kapış kapış giden arabalar…

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