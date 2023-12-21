Dikkat: 250 bin TL ile 400 bin TL arası! Kapış kapış giden ikinci el otomobiller

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Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesi, yeni araba almak isteyen birçok vatandaşın bütçesini aştı. Bu noktada bazı vatandaşlar ikinci el araba modellerine de yöneldi. Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 250 bin TL ile 400 bin TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...