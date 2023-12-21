  • $29,1492
  • 31,9729
  • 1903.1
  • 7662.85

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 00:17

Dikkat: 250 bin TL ile 400 bin TL arası! Kapış kapış giden ikinci el otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşları alternatif tercihlere de yöneltebiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 250 bin TL ile 400 bin TL arası adeta kapış kapış giden ikinci el arabalar…

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.