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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 20:41

Dikkat: 170 bin TL'den başlıyor! İşte ikinci el adeta kapış kapış giden otomobiller

Otomobil fiyatlarındaki yükseliş birçok vatandaşın sıfır otomobil almasını zorlaştırdı. Bu noktada pek çok vatandaş icradan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modellerini de uygun fiyatları nedeniyle tercih edebiliyor. İşte söz konusu 170 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden otomobiller…

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