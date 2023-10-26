Dikkat: 170 bin TL'den başlıyor! İşte ikinci el adeta kapış kapış giden otomobiller

Otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşı sıfır araba yerine ikinci el otomobil modellerine yöneltti. Bu noktada vatandaşlar icra müdürlükleri tarafından uygun fiyata sunulan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor.
Piyasaya göre daha uygun fiyattan sunulan otomobiller, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Bazıları az hasarlı, bazıları hasarsız otomobiller adeta kapış kapış gidiyor. Ayrıca çalışmayacak durumdaki bazı otomobiller de yedek parça için tercih edilebiliyor.
İşte 170 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobiller...
2001 Model, RENAULT Marka, KANGOO EXPRESS 1.9 R Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
2008 Model, CITROEN Marka, C4 SX 1,4İ 5P 6AB CD Tipli, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Rengi Kırmızı.
1999 Model, OPEL Marka, J 96 VECTRA Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Mavi.
2016 Model, OPEL Marka, P-J Tipli, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Beyaz.
Satışa çıkartılan otomobil modellerinin ilanlarına UYAP e-Satış Portalı adresinden ulaşım sağlanabiliyor.