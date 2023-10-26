Dikkat: 170 bin TL'den başlıyor! İşte ikinci el adeta kapış kapış giden otomobiller

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Otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşı sıfır araba yerine ikinci el otomobil modellerine yöneltti. Bu noktada vatandaşlar icra müdürlükleri tarafından uygun fiyata sunulan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor.





Piyasaya göre daha uygun fiyattan sunulan otomobiller, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Bazıları az hasarlı, bazıları hasarsız otomobiller adeta kapış kapış gidiyor. Ayrıca çalışmayacak durumdaki bazı otomobiller de yedek parça için tercih edilebiliyor.





İşte 170 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobiller...