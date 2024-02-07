Dikkat: 150.000 TL ile 300.000 TL arası! Bu otomobiller kapış kapış gidiyor…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın yeni araç almasını zorlaştırdı. Bu nedenle pek çok vatandaş alternatif tercihlere de yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobiller de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobiller açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız ikinci el otomobiller adeta kapış kapış gidiyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 150.000 TL ile 300.000 TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el arabalar...