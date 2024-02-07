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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 22:20

Dikkat: 150.000 TL ile 300.000 TL arası! Bu otomobiller kapış kapış gidiyor…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş uygun araç arayışına girişti. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 150.000 TL ile 300.000 TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el arabalar…

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